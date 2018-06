Adam Vojtěch

Dlouholetý ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Petr Hapala rezignoval. Žádal to ministr...

Léčitelé mají vést zdravotní dokumentaci, aby se klienti mohli bránit

aktualizováno 31. května 2018

Léčitelé by měli být registrovaní. Také by měli vést zdravotní dokumentaci pacienta, v níž by...