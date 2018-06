Jaroslava Němcová

VIDEO Pro Andreje Babiše je to velký den. Prezident Miloš Zeman ho podruhé jmenoval předsedou vlády. Na...

VIDEO Česko by mohlo mít speciální program pro získávání pečovatelek z Ukrajiny, aby se do země dostaly...

Dvě nové ženy v budoucí vládě, které si pozval Miloš Zeman do Lán, mu nastínily své představy o...

Ženy, které vychovávaly děti, by měly dostat vyšší penzi. A to pět stovek měsíčně navíc za každé...

Růst platů vrcholných politiků se může zpomalit. Vláda schválila návrh, podle kterého by se příští...

Do případu kritizované příručky o výchově teenagerů se vložila ombudsmanka Anna Šabatová. Některé...

Psychiatrická péče se začne přesouvat do terénu

23. března 2018

V rámci reformy psychiatrické péče by měly do července vzniknout první týmy, jež by se o duševně...