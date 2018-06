Den po jejím jmenování se objevilo podezření z plagiátorství. Analýza ukázala, že opisovala při tvorbě diplomové práce. Z výsledků zkoumání vyplývá, že ze dvou jiných diplomových prací čerpala pět procent textu bez toho, aby je citovala.

Malá vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně a Panevropskou vysokou školu v Bratislavě. Od roku 2016 je zastupitelkou a náměstkyní hejtmana Jihomoravského kraje, od roku 2014 zastupitelka obce Lelekovice. Ve volbách 2017 vedla kandidátku hnutí ANO 2011 v Jihomoravském kraji.

Vzdělání Malé již vyvolalo celou řadu otazníků. Absolventi soukromé Panevropské vysoké školy v Bratislavě mají v Česku problém být zapisováni jako advokátní koncipienti, ale i jako právníci. Překvapení také vyvolalo, že Mendelovu univerzitu absolvovala s prací Mikroklimatické podmínky v chovu králíků.

Taťána Malá působila jako právnička a mediátorka. Společně s manželem vlastnila firmu All 4 Law. Kvůli tomu jí byl vytýkán střet zájmů, proto svůj podíl převedla na manžela.

Malá se proslavila zejména jako horlivá zastánkyně stranického šéfa Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. „O vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“ řekla jako místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru v rozhovoru pro server Info.cz v lednu 2018.

Taťána Malá je vdaná, má tři děti.