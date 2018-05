Meghan Markle, vévodkyně ze Sussexu

Královská svatba Harryho a Meghan proběhla 19. května 2018.

Meghan Markle se narodila v Los Angeles. Její matka je Afroameričanka a otec má holandské a irské předky. Po skončení vysoké školy pracovala pro americkou ambasádu v Buenos Aires.

Po epizodních rolích v různých seriálech se Meghan Markle v roce 2010 začala objevovat i ve filmu. Její neznámější rolí je asistentka Rachel Zane v seriálu Kravaťáci.

Meghan Markle se v roce 2013 rozvedla se svým prvním manželem producentem Trevorem Engelsonem. Založila a vedla web o životním stylu The Tig, kterou zrušila v dubnu 2017.

Meghan Markle je velvyslankyní World Vision Canada, zastánkyní United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women či poradkyní pro mezinárodní charitu One Young World.