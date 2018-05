Svatba Harryho a Meghan proběhne v hradní kapli svatého Jiří, která vznikla v 15. století. Je daleko intimnější než Westminsterské opatství, ve kterém si 29. dubna 2011 vzal Harryho starší bratr William Kate Middletonovou.

Snoubenci pozvou na hrad přes 2 600 lidí z řad veřejnosti, kteří budou moci přihlížet příjezdu svatebčanů. Asi 200 míst je rezervováno pro lidi z charity a organizací, které Harry a Meghan podporují. Nebudou chybět ani obyvatelé Windsoru, místní školáci a zaměstnanci královského dvora.

Novomanželé po svatbě projedou kočárem přes město. Projížďka bude ukončena na dlouhé a široké cestě ze 17. století, která vede parkem k hradu Windsor, sídlu britských panovníků po téměř tisíc let. Novomanželé se poté připojí k hostům na hradní recepci. Na večer je pak plánována soukromá recepce pro pár, blízké přátele a rodinu, kterou uspořádá otec ženicha, princ Charles, na nezveřejněném místě.

Na královské svatbě bude například i kapela Spice Girls.Nevěsta prý byla v 90. letech jejich velkou fanynkou a ženich jako malý kluk v roce 1997 navštívil jejich koncert se svým otcem princem Charlesem a později se s nimi také sešel v zákulisí.

Harry a Meghan chtějí, aby jejich svatba byla zorganizována tak, aby se i veřejnost cítila být součástí oslav.

Aby mohli svatbu vnuka královny Alžběty II. oslavit i ti Britové, kteří se nedostanou do Windsoru, budou mít v noci na 19. a na 20. května anglické a velšské hospody otevřeno místo do 23:00 do jedné ráno.

Mladší z britských princů, který je po svém otci Charlesovi, bratrovi Williamovi a jeho dětech Georgeovi a Charlotte pátým v pořadí následnictví trůnu, se s americkou herečkou zasnoubil na začátku listopadu 2017 v Londýně. Na konci měsíce to pak královský palác potvrdil v oficiálním oznámení.

Snoubenci také prozradili, že by se rádi brzy stali rodiči. Jako manželé budou žít v domě Nottingham Cottage, který je součástí areálu Kensingtonského paláce.

Krátce po zasnoubení s princem Harrym bylo oznámeno, že se Meghan Markle nechá pokřtít. Podle britských médií obřad v tichosti proběhl začátkem března v Královské kapli. Vedl ho arcibiskup z Canterbury.

Meghan Markle už v lednu zrušila všechny své účty na sociálních sítích. Herečka známá ze seriálu Kravaťáci už jednou vdaná byla, v roce 2013 se rozvedla s producentem Trevorem Engelsonem.

Poradenská společnost Brand Finance před časem zveřejnila odhad, podle kterého Harryho svatba britské ekonomice přinese zhruba půl miliardy liber (14,2 miliardy korun). Kromě turistů by měli více utrácet i sami Britové.