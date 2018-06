V médiích se objevilo, že se v chystané řadě soutěže objeví herci Jiří Dvořák a Václav Kopta, zpěvák Adam Mišík nebo sportovec David Svoboda. Na parketu by se měly představit i herečky Veronika Arichteva a Daniela Šinkorová, zpěvačka Monika Bagárová či moderátorka Daniela Písařovicová.

Moderátory populárního tanečního klání jsou už od počátku Marek Eben a Tereza Kostková, hudební doprovod zajišťuje Moondance Orchestra Martina Kumžáka. Vokalisty jsou Naďa Wepperová, Dušan Kollár, Dasha a Michal Cerman.

Předlohou tuzemské taneční show je britská verze s názvem Strictly Come Dancing, kterou vysílá stanice BBC nepřetržitě od roku 2004, a jež inspirovala i americkou verzi Dancing with the Stars.

Profesionálové své slavné "svěřence" učí kroky a zároveň i vymýšlí celkovou choreografii předem určeného soutěžního tance. Mezi ty se řadí quickstep, rumba, waltz, cha-cha, tango, jive, slowfoxtrot, paso doble, samba, salsa a valčík.

Taneční páry hodnotí čtyřčlenná odborná porota, rozhodující jsou však hlasy diváků, na základě kterých soutěžící postupují do dalších kol. StarDance se u náš těší veliké oblibě, například pilotní díl šesté řady shlédlo na začátku listopadu 2013 přes milion 300 tisíc diváků.