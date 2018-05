Pavel Callta pochází z hudebně založené rodiny, v níž každý hrál na nějaký hudební nástroj. V deseti letech hrál na piano a zkoušel i trubku. Na letním táboře se naučil na kytaru. V patnácti se stal v České Lípě zpěvákem swingového orchestru. Na počátku kariéry zpíval v pražských klubech Rock Café, Roxy, Akropolis a dalších s kapelou Sweeper.

Po střední škole nastoupil na Konzervatoř Jaroslava Ježka, ale jeho studium kolidovalo s dalším studiem na vysoké škole. Kromě hudby se Pavel Callta deset let věnoval sportovnímu plavání.

Kvůli rodinným problémům odejel do Egypta a později do Turecka, kde pracoval v cestovním ruchu. Později studoval v New Yorku a v Antverpách média a grafický design.