Sedm let po svatbě se jejich cesty rozcházejí. Tomáš Plekanec (35) v pondělí oznámil, že po...

VIDEO Pětadvacet let profesionální dráhy Lucie Vondráčkové se vešlo do publikace, kterou nazvala Zpěvník....

Zpěvačka Lucie Vondráčková (36) s manželem Tomášem Plekancem (33) a dvěma syny už několik let žijí...

Do Česka se Lucie Vondráčková (36) vrací většinou jen dvakrát do roka. Před nahráváním desek a...

VIDEO Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková (35) přiletěla se svým druhým synem Adamem na pár dní do Čech,...

EMOCE POD LUPOU: Drápy vystrčím jen v nouzi, říká Lucie Vondráčková

29. září 2014

Kdy se to ve slavných vaří? Kdy jim do života vstoupil smutek? A umí naslouchat svému tělu? I to se...