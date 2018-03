Lucie Bílá byla původně vyučená dámská krejčová. Pěveckou kariéru zahájila na rockových podiích v kapelách Rock-Automat, Arakain a Vitacit. V 80. letech 20. stoletá ji producent Petr Hannig objevil pro pop music. Byl to on, kdo ji „přejmenoval“ na Lucii Bílou a natočil s ní její první hity Neposlušné tenisky a Horší než kluk. V Arakainu setrvala do roku 1986, od té doby se definitivně věnuje sólové dráze. S Arakainem však pravidelně vystupuje na pětiletých výročních koncertech.

V 90. letech se Lucie Bílá objevuje v muzikálech Bídníci, Dracula a Krysař. Další úspěšný muzikál Johanka z Arku je výsledkem spolupráce s autorskou dvojicí Gabriela Osvaldová a Ondřej Soukup. Gábina Osvaldová je její dvorní textařkou mnoha hitů, například Trouba, Hvězdy jako hvězdy, Zpíváš mi rekviem, Láska je láska. Lucie Bílá vlastní kulturní dům v rodných Otvovicích.

Lucie Bílá natočila alba Missariel (1992), Hvězdy jako hvězdy (1998), Bang! Bang! (2009) a Hana (2016). Celkem vydala 13 sólových alb. Lucie Bílá hrála i ve filmech, jako Princezna ze mlejna (1994), Král Ubu (1996), Johanka z Arku (2003), Líbáš jako Bůh (2009) či Anděl Páně 2 (2016). K jejím padesátinám (2017) vyšel dokument Nebe, peklo, Lucie.

Lucie Bílá má syna Filipa (*1995). Jeho otcem je producent Petr Kratochvíl. V roce 2002 se vdala za pozounistu Stanislava Penka. Manželství trvalo pouze rok. Roku 2006 si vzala zpěváka Václava Noida Bártu , s kterým byla dva roky. V letech 2010 až 2015 žila s podnikatelem Petrem Makovičkou. Pozdějším partnerem Lucie Bílé byl Radek Filipi, ale v listopadu 2017 Lucie Bílá oznámila rozchod i s ním.