Colours of Ostrava přináší do kraje až sto milionů, tvrdí agentura

20. listopadu 2017

„Pokud by se akce Colours of Ostrava nekonala, Ostravsko by přišlo o celkem asi 100 milionů korun,...