Emma Smetana ovládá francouzštinu, němčinu i angličtinu, domluví se španělsky a hebrejsky. Má české i francouzské občanství. Používá proto nepřechýlené příjmení Smetana.

Emma Smetana hraje na klavír a na kytaru. Založila rockovou kapelu a v březnu 2016 vydala debutové album What I’ve Done. V roce 2013 hrála hlavní roli v muzikálu Lucie a Větší než malé množství lásky v Hudebním divadle Karlín.

Emma žila do svých dvou let v Praze. Poté se přestěhovala se svou matkou Monikou MacDonagh-Pajerovou do Paříže za otcem Jiřím Smetanou. Po osmiletém pobytu ve Francii, Belgii a Německu se vrátila do Prahy a studovala francouzské lyceum, potom politologii a mezinárodní vztahy v Paříži a v Berlíně.

Emma Smetana má s izraelským přítelem Jordanem Hajem dceru Lennon Marlene (*2016).