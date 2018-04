Ronaldo se narodil na jihu portugalského ostrova Madeira a pochází z velmi chudých poměrů. Fotbal začal hrát už ve třech letech. Škola mu moc nešla, jeho talent se ale projevil právě v kopané.

Kariéru profesionálního hráče odstartoval v portugalském klubu Sporting Lisabon. V roce 2003 přestoupil do anglického Manchesteru United, který jej koupil za 12,24 milionů liber. O šest let později, v létě 2009, se Ronaldo stal nejdražším hráčem v historii, když ho za 80 milionů eur koupil španělský klub Real Madrid. V sezoně 2010/2011 nastřílel do branky soupeřů 40 gólů a stal se historicky nejlepším střelcem španělské ligy.

Byl mezi šesti nejlepšími střelci EURA 2012. O čtyři roky později na EURU 2016 portugalský tým získal svůj evropský premiérový titul.

V anketě prestižního magazínu France Football o Zlatý míč za rok 2017 portugalský útočník předčil své konkurenty a trofej získal už popáté.

V březnu 2018 v zápase Ligy mistrů vyrovnal maximum Ruuda van Nistelrooije - trefil se v devíti zápasech nejslavnější klubové soutěže v řadě.

Cristiano Ronaldo je čtyřnásobným tatínkem.