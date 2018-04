Kate je nejstarší ze tří dětí, narodila se do rodiny letušky letušky Carol Elizabeth a leteckého dispečera Michaela Francise. Od dvou do čtyř let pobývala Kate Middleton v jordánském Ammánu, kde rodiče pracovali.

Po návratu do Británie chodila na internátní školu a pak studovala chemii, biologii a umění na universitě v St. Andrews. Po studiích pracovala ve firmě svých rodičů a částečně v módním domě Jigsaw.

S princem Williamem se Kate seznámila při svých studiích na univerzitě. Po osmiletém vztahu se zasnoubili v říjnu 2010 na dovolené v Keni. Královská svatba se konala ve Westminsterském opatství 29. dubna 2011.

22. července 2012 Kate Middleton porodila George Alexandera Louise, který je v pořadí třetím následníkem trůnu, a 2. května 2015 se jí a princi Williamovi narodila dcera Charlotte Elizabeth Diana. V pondělí 23. dubna se královskému páru narodil třetí potomek.

Kate Middleton je sportovně založená (hrála tenis, hokej, provozovala atletiku), má ráda malování a fotografii. Věnuje se i dětské módě. Má svou vlastní dětskou módní značku First Birthdays. Je považována za módní ikonu a nejelegantnější ženu v Buckinghamském paláci.