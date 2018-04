Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka stál od ledna 2014 do listopadu 2017 v čele koaliční vlády, kterou sociální demokracie sestavila společně hnutím ANO a KDU-ČSL. Šest let byl i v čele ČSSD, v červnu 2017 na stranickou funkci rezignoval a nechal si jen pozici ve vládě do říjnových voleb. Na konci března 2018 pak definitivně skončil ve vysoké politice.



Bohuslav Sobotka se v politickém prostředí pohyboval už od svého raného mládí a v necelých 40 letech se postavil do čela ČSSD. Členem strany je od prosince 1989. V roce 2005 to dotáhl na post statutárního místopředsedy a v roce 2010 pak i na post úřadujícího předsedy, kterým byl oficiálně zvolen v březnu 2011. Po volbách 2010 střídal Jiřího Paroubka, pod jehož vedením strana sice vyhrála, ale nebylo v jejích silách sestavit vládu. Podobný problém hrozil v roce 2013 i Sobotkovi, kdy ČSSD získala jen 20,45 procent hlasů, což byl nejslabší výsledek vítězů v české historii. Sobotku už den po volbách vyzvalo předsednictvo strany k rezignaci, ale předseda puč ustál, uzavřel koaliční smlouvu s hnutím ANO a KDU-ČSL, a v lednu 2014 se ujal vlády. Na volebním sjezdu strany v březnu 2017 obhájil post předsedy ČSSD. V tajné volbě dostal dvě třetiny hlasů, protikandidáta neměl. Nízké volební preference jej však v červnu 2017 dohnaly k rezignaci a vedení strany předal Milanu Chovancovi. Volebním lídrem se stal Lubomír Zaorálek. Poprvé byl Bohuslav Sobotka zvolen do Poslanecké sněmovny už v roce 1996 na kandidátce za Jihomoravský kraj a svůj poslanecký mandát obhájil i v následujících volbách. V následujících volbách pak svůj poslanecký mandát vždy obhájil. Od července 2002 do roku 2006 zastával post ministra financí ve vládě Vladimíra Špidly, od konce října 2003 byl též místopředsedou vlády pro ekonomiku. Během svého ministerského působení zároveň zastával funkci předsedy prezidia Fondu národního majetku. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, promoval v roce 1995. Zajímá se o historii, baví ho sci-fi literatura a detektivky. Má dva syny. Začátkem června 2017 Sobotka spolu se svou ženou Olgou veřejně oznámili odluku v manželství. Pár se rozchází po 14 letech. „Důvodem je dlouhodobý tlak, jemuž je ve všech svých aspektech vystaven život politika a jeho nejbližších,“ napsali Sobotkovi v prohlášení pro média. V březnu 2018 Bohuslav Sobotka oznámil, že končí ve Sněmovně a nadále bude už jen řadovým členem ČSSD.