Beats for Love 2018

Beats for Love

Beats for Love je originální festival elektronické hudby pořádaný v ostravském industriálním parku Dolní Vítkovice. V roce 2018 se festival Beats for Love koná od 4. do 7. července. V roce 2017 byl anketou Bestcoolfest TV Prima Cool vyhlášen nejlepším festivalem a zároveň byl nominován do ankety European Festival Awards.



Dalších 6 fotografií v galerii Festival taneční hudby Beats for Love přivedl hned v první den konání do Dolní oblasti Vítkovic 30 tisíc lidí. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

V roce 2018 na festivalu Beats for love vystoupí například Alan Walker (Norsko), Galantis (Švédsko), Roger Sanchez (USA), Demolition Man (Velká Británie), Jade (Maďarsko), Sam Divine (Velká Británie), Dannic (Nizozemsko), Luca Agnelli (Itálie), The Upbeats (Nový Zéland), Teddy Killerz (Rusko/Ukrajina), Andy C a Sub Focus (Velká Británie). První ročník festivalu Beats for Love 2013 navštívilo 25 tisíc diváků a zájem neustále roste. Ročníky 2016 a 2017 byly vyprodány, přišlo kolem 40 tisíc diváků. Roste i počet scén, na kterých se Beats for Love koná (ročník 2013 měl šest scén, ročník 2016 již patnáct).